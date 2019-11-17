بالأسماء.. انتشال 4 جثث من أسفل برج كهرباء الجيزة

حصلت "الدستور" على أسماء 4 ضحايا في حادث انهيار برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة أوسيم.



وتبين أن المتوفين هم: كريم محمد إبراهيم 28 عاما- طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين -سن 22- طلخا الدقهلية، وأبوالوفا أسعد 35 سنة- الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن- سن 33- الصبريات دشنا قنا.



وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت عن ملابسات سقوط برج كهرباء في أوسيم، وأشارت التحريات إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن الجيزة، إخطارا بانهيار برج كهرباء، انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت، رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، وتبين من الفحص أن البرج المنهار تابع لشركة كهرباء سقيل بأوسيم، وأثناء قيام عمال الصيانة بعمل إحلال وتجديد انهار جزء متبق من البرج.



وأسفر الفحص الأولي عن أن الحادث خلف 4 متوفين و2 مصابين، وتجرى عملية الفحص النهائي والحصر لأعداد الضحايا، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بالجيزة لرفع آثار الحادث.