مصرع شخص سقط فى "طرنش" صرف صحى ببنى سويف

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأحد، بعد أن سقطا في "طرنش" مياه صرف صحي خاص بأحد المنازل أثناء تطهيره في قرية صفط الشرقية التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.



وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لعامل يدعى "أحمد عطية موسى" ٣٢ سنة، مقيم بمركز الواسطى وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة عامل آخر ويدعى "محمود جابر عمار" ٣٠ سنة، مقيم بمركز الواسطى، مصابًا بغيبوبة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.



وتبين أنه أثناء تطهير العاملين "طرنش" خاصا بأحد منازل أحد أهالي قرية صفط الشرقية، سقطا داخل الطرنش، لكن تمكن الأهالي من إنقاذ أحدهما بينما توفي الآخر.