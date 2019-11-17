النيابة تعاين موقع سقوط برج كهرباء أوسيم

انتقلت النيابة العامة بشمال الجيزة لمعاينة موقع سقوط برج كهرباء في قرية سقيل بمدينة أوسيم، والذي أسفر عن وفاة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين.



وكشفت التحريات الأولية في حادث انهيار برج كهرباء بأوسيم، عن أنه أثناء صيانة الأبراج بالمنطقة وفك جزء من قاعدة العمود أثناء اعتلاء 6 عمال له وأثناء عملية الصيانة، حدث ميل ببرج الكهرباء ثم سقط فأودى بحياة 4 عمال وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهما إلى المستشفى.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بسقوط برج كهرباء بمنطقة أوسيم، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وجار رفع آثار الحادث وحصر المصابين ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

