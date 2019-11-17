الحماية المدنية تستخرج الجثث من أسفل برج كهرباء أوسيم

تجري الإدارة العامة للحماية المدنية، بحثًا شاملًا أسفل أنقاض برج كهرباء، سقط صباح اليوم الأحد، في أوسيم، فأودى بحياة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين.



وكانت قد كشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن المقاول الذي يقوم بصيانة الأبراج بالمنطقة، فك جزءًا من قاعدة العمود أثناء اعتلاء 6 عمال له، وأثناء عملية الصيانة، حدث ميل ببرج الكهرباء، ثم سقط فأودى بحياة 4 عمال، وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهما إلى المستشفى.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا بسقوط برج الكهرباء، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار رفع آثار الحادث.

