الحماية المدنية تستخرج الجثث من أسفل برج كهرباء أوسيم
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:15 م
ندي حمديطباعة
تجري الإدارة العامة للحماية المدنية، بحثًا شاملًا أسفل أنقاض برج كهرباء، سقط صباح اليوم الأحد، في أوسيم، فأودى بحياة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين.
وكانت قد كشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن المقاول الذي يقوم بصيانة الأبراج بالمنطقة، فك جزءًا من قاعدة العمود أثناء اعتلاء 6 عمال له، وأثناء عملية الصيانة، حدث ميل ببرج الكهرباء، ثم سقط فأودى بحياة 4 عمال، وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا بسقوط برج الكهرباء، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار رفع آثار الحادث.
وكانت قد كشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن المقاول الذي يقوم بصيانة الأبراج بالمنطقة، فك جزءًا من قاعدة العمود أثناء اعتلاء 6 عمال له، وأثناء عملية الصيانة، حدث ميل ببرج الكهرباء، ثم سقط فأودى بحياة 4 عمال، وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا بسقوط برج الكهرباء، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار رفع آثار الحادث.