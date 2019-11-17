البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه بختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى726.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت المليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 671 مليون جنيه.



وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.07 %؛ ليغلق عند مستوى 32ر14556 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.85%؛ لينهي التعاملات عند مستوى 56ر541 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليخسر 0.63% مسجلا 68ر1438 نقطة.