دارين حداد تبهر متابعيها بتعلم رياضة البوكس (فيديو)
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:14 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها.
وظهرت "حداد" في الفيديو، وهي تتعلم رياضة البوكس، ونال إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية دارين حداد، كان فيلم "علي بابا" الذي عرض عام 2018، وشارك في بطولته كريم فهمي، أيتن عامر، فراس سعيد، منى ممدوح، هيدي كرم، إحسان الترك، صبري فواز، أحمد فتحي، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومن تأليف كريم فهمي وفادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي. شاهد
وظهرت "حداد" في الفيديو، وهي تتعلم رياضة البوكس، ونال إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية دارين حداد، كان فيلم "علي بابا" الذي عرض عام 2018، وشارك في بطولته كريم فهمي، أيتن عامر، فراس سعيد، منى ممدوح، هيدي كرم، إحسان الترك، صبري فواز، أحمد فتحي، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومن تأليف كريم فهمي وفادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي. شاهد