خط طيران مباشر من بلغاريا إلى شرم الشيخ

أعلنت نيكولينا أنجلكوفا، وزيرة السياحة البلغارية، أنه سيتم تسيير رحلة طيران من صوفيا البلغارية إلى شرم الشيخ أسبوعيا، ما يزيد من فرص التعاون والتبادل السياحي.



وأشارت إلى تحول صناعة السياحة في بلادها للتكنولوجيا والاستخدام الرقمي، ساهم في زيادة الحركة السياحية بنسبة 31%، حيث استقبلت بلغاريا 9 ملايين سائح العام الماضي، رغم أن التعداد السكاني يمثل 7 ملايين نسمة فقط.



جاء ذلك خلال تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها في مايو الماضي للتعاون بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية، بهدف تعزيز التعاون في مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما، ودعم سبل الترويج السياحي لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغاري بها.



وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن وجود خط طيران بين البلدين يساعد على أن تنشط حركة السياحة بينهما، مشيرا إلى أن الدولتين كان بينهما خط طيران في التسعينيات، مشيرا إلى أنه من الممكن عمل رحلات سياحية مشتركة بين مصر وبلغاريا، بحيث من الممكن استغلال السياحة الوافدة إليها بعمل رحلات إلى مصر ليومين أو أكثر نظرا لقرب المسافة بين البلدين.