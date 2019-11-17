حكيم يروج لأحدث كليباته "سيبونا فى حالنا" (فيديو)
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:06 م
ياسمين عباسطباعة
شارك المطرب الشعبي حكيم، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من كليب أغنيته الجديدة "سيبونا في حالنا".
ونال الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه، لكن المطرب الشعبي لم يعلق على المنشور بأي شيء، وتدور أحداث كليب الأغنية عن الحسد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة داخل المجتمع.
وكان المطرب الشعبي حكيم، طرح أغنية جديدة بعنوان "سيبونا في حالنا" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي انتهي من تسجيل أغنياته بالكامل، وهي من كلمات "عصام حجاج"، وألحان "تامر حجاج"، وتوزيع "إسلام شيبسي وميدو مزيكا"، ومنتج فني فايز عزيز. شاهد
ونال الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه، لكن المطرب الشعبي لم يعلق على المنشور بأي شيء، وتدور أحداث كليب الأغنية عن الحسد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة داخل المجتمع.
وكان المطرب الشعبي حكيم، طرح أغنية جديدة بعنوان "سيبونا في حالنا" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي انتهي من تسجيل أغنياته بالكامل، وهي من كلمات "عصام حجاج"، وألحان "تامر حجاج"، وتوزيع "إسلام شيبسي وميدو مزيكا"، ومنتج فني فايز عزيز. شاهد