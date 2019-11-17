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الثقافة

"حدث في الجنوب" بنادي أدب دكرنس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظمت مكتبة أبو قراميط محاضرة بعنوان "التنمية الاقتصادية أساس الانتماء الوطني" تناولت تعريف التنمية الاقتصادية بأنها الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة التي تساهم فى تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة، والاقتصاد هو الذي يؤسس ويقوى الانتماء ويصب في مصلحة الأمن الاقتصادي للفرد العادي ورجل الأعمال ويؤثر الانتماء فى حياة الإنسان بدرجة كبيرة، فالشعور بالانتماء للوطن من أهم دعائمه والتي تحافظ على استقراره ونموه المشاركة الإيجابية في أنشطة المجتمع والدفاع عن مصالح الوطن.

نظم قصر ثقافة المنصورة عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد زكي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، قدمت فيه مجموعة من الأغاني الدينية منها " قلبك حنين يا نبي، مدد يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، خلقتني، قمر ".

ونظم نادى أدب بيت ثقافة دكرنس ضمن نشاط نوادي الأدب لقاء عن المجموعة القصصية "حدث فى الجنوب" إدارة أحمد حمدينو، أوضح فيها تعريفا مختصرا للمجموعة وما تضمنته من أفكار ومنها معالجة التشوهات النفسية لمعاناة المرأة فى المجتمع ومن أفكاره أيضا جهود الأنظمة فى إحداث حالة الأمن فى القصة القصيرة، ومن الأفكار التي تضمنتها المجموعة فكرة النهضة الفكرية للمجتمع من خلال تثقيفه بثقافة نافعة، واختتم اللقاء بالاستماع لجزء من القصص بالمجموعة.

وأقام نادي أدب ميت غمر محاضره بعنوان " 100 مليون صحة" تناولت مبادرة الرئيس لهذه الحملة ودورها في الاكتشاف المبكر للأمراض وسرعة مواجهته، إلي جانب ورشة فن تشكيلي ماندالا بألوان مائية وعرض فيلم تحدي باتمان وسوبر مان احتفالا بأعياد الطفولة.

وعقد نادى أدب قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، لقاءا أدبيا مع الشاعرة رشا الفوال لمتابعة أعمال الأعضاء وتعديلها ونقدها، بجانب بروفة لكورال الطفل لعدد من الأغاني الدينية والوطنية استعدادا لمسابقة مبدعي المستقبل.

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