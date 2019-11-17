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الثقافة

ثقافة الدقهلية تواصل الاحتفاء باليوم العالمى للمرأة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" ألقاها الشيخ سعد أبو العينين والقمص رافاييل واصف، أوضحت كيف أن كل الأديان السماوية تكرم المرأة وتعزها وتحرّم إيذاءها وتعنيفها بكل الصور، والعنف ضد المرأة وهو أى اعتداء مبنى على أساس الجنس والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، ومن أنواعه الاعتداء أو الاستغلال أو العنف الجنسي ومنه أيضا التحرش والتنمر الجنسي والزواج القسري، وقد كرم القرآن المرأة فنزلت به سورة باسم النساء، واختتمت المحاضرة بتكريم ثلاث نساء ناشطات فى الحراك الثقافي والاجتماعي.

نظم بيت ثقافة أجا ندوة بعنوان "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف"، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بمدرسة السلام الابتدائية ببرج النور، ألقاها الشيخ السعيد بدير، تناول مولد النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أهم الصفات التي خص بها الله رسوله، ومنها الخلق العظيم، الحياء، الكرم، الشجاعة، الصفح، والحلم وغيرها، إلى جانب أمسية شعرية بعنوان "حبيبي يا رسول الله" تضمنت عددا من القصائد الشعرية فى حب الرسول، فشارك الشعراء إبراهيم شبل بقصيدة بعنوان "حبيبي يا رسول الله"، مسعد البحراوي بقصيدة "العلم والتعليم"، سلوى زكى بقصيدة "فى ذكرى مولد الرسول".

عقد قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "خطورة المواد الحافظة" تناولت التعريف بالمواد الحافظة بأنها مواد ذات تأثير ضار بالأحياء الدقيقة كالفطريات والبكتريا، حيث تمنع نشاطها وتكاثرها، مما يعني أن لها تأثيرا حافظا بالنسبة للمادة الغذائية، ومن أهم المواد الحافظة الطبيعية السكر والملح والأحماض العضوية والتوابل وزيوتها، كما أوضح أضرار المواد الحافظة التي توجد في المنتجات الغذائية حتى لو بشكل قليل إلا أن تناولها بشكل كثير ويومي يؤدي إلى تراكم هذه المواد الحافظة في أجسادنا فتؤثر علي جينات الجسم وتسبب تلفها.

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