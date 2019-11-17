غادة الوكيل مساعدًا لرئيس حزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى, رئيس حزب الغد، قرارًا بتعيين "غادة الوكيل" مساعدًا لرئيس الحزب للتخطيط والمشروعات التنموية.



غادة الوكيل هي مدير عام التخطيط بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحاصله على ماجستير إدارة أعمال MBA من ESLSCA تحت إشراف الجامعة الفرنسية 2018، ودبلومة إدارة الأعمال المحترفة CPM من كمبردج 2012.



كما عملت مديرًا للتعاقدات المناطق التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومسئول تعاقدات المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية (سابقا)، وعملت بمجال التحكيم التجاري الدولي ad hoc، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1999.



ويستكمل حزب الغد تشكيلاته استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.