حبس فتاة بتهمة تعدد الأزواج في الأقصر

قررت نيابة القرنة الجزئية، حبس فتاة وشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما وجهت إليها النيابة تهمة تعدد الأزواج.



بدأت الأحداث بتلقي مركز شرطة القرنة بلاغًا من المدعو "أحمد. م" يبلغ من العمر 50 عامًا، عامل ومقيم بقرية المريس، يفيد تغيب نجلته وتدعى "د" تبلغ من العمر 21 عامًا، مقيمة بذات الجهة، عن منزلها لعدة أيام، بعدما خرجت بصحبة خطيبها المدعو "أبو الحجاج. م" 28 عامًا، عامل ومقيم بمدينة قوص بقنا والذي قام بعقد قرانها، لحضور حفل خطبة أحد أقاربه بالمريس، إلا أنها اختفت عن الأنظار، وتحرر بذلك محضر رسمي حمل رقم 4530 إداري مركز القرنة بتاريخ 11 من الشهر الجاري.



عقب البلاغ، حضرت المتهمة إلى ديوان قسم شرطة مركز القرنة بيوم 14 من الشهر الجاري، بصحبة المدعو "هشام. ح" يبلغ من العمر 20 عامًا، عامل ومقيم بمنطقة غرب الأقصر، وبسؤالها اعترفت "أنها لم تتعرض للاختطاف، وإنه قامت بالسفر إلى القاهرة بصحبة المدعو "هشام"، وهناك تزوجت عرفيًا منه، وأقاما معًا بمنزل واحد، وإنه فور علمها بقيام والدها بتحرير محضر؛ عادت لتثبت إنها لم تتعرض للاختطاف، وإنها غادرت قريتها بمحض إرادتها".



وعلى الفور تم تحرير محضر بعودة الشابة حمل رقم 16 أحوال، إدرج فيه أقوال الشابة، وتأكيدها بأنها لم تتعرض للاختطاف، وإنها كانت بصحبة زوجها بالقاهرة.



وبعرض المحضر على النيابة تبين أن الفتاة تجمع بين زوجين، حيث إنه عقد قرانها على خطيبها سالف الذكر، وتزوجت بآخر في القاهرة، وهذا ما دفع النيابة بتوجيه تهمة تعدد الأزواج للفتاة، وإصدار قرار بحبسها وحبس زوجها الثاني لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.