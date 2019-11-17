"تطور العلاقات المصرية الإفريقية" بثقافة الإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، فنظمت مكتبة الشلالات محاضرة بعنوان "مصر قلب القارة السمراء"، تحدثت خلالها مسئولة المكتبة عن العلاقات المصرية الإفريقية وتطورها في عهد الرئيس السيسي خاصة في القطاع الزراعي، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها دول إفريقيا.



وأقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "الجمعيات الأهلية" تحدث خلالها سمير المتبولي عن القانون الجديد للجمعيات الأهلية وكيفية تنظيم العمل الأهلي واستخدام القانون الجديد في مساعدة الأسر والمجتمع المدني، وفي قصر ثقافة برج العرب أقامت إدارة الدراسات والبحوث بالفرع محاضرة بعنوان "الآثار السلبية للفكر المتطرف" تحدث خلالها الشيخ أحمد محمد عمر من وزارة الأوقاف عن الآثار المدمرة للفكر السلبي البعيد كل البعد عن الدين الصحيح، ودور مؤسسات الدولة لمواجهة التطرف.



كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم الخط العربي والرسم بالكلمات تدريب الفنان محمد جابر، بينما أقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة رسم منظر طبيعي بألوان الخشب تحت إشراف مسئول مرسم المواهب.