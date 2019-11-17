غدًا.. ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالفيوم

تطلق مديرية القوى العاملة بالفيوم، غدا الإثنين، فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لتشغيل الشباب تحت عنوان: "إيدك في إيدينا.. مصر أحلى بينا" بمركز الشباب والرياضة بإطسا بالمحافظة، تحت رعاية وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء عصام سعد.



وقالت وزارة القوى العاملة، إن الملتقى يوفر أكثر من 6000 فرصة عمل للذكور والإناث من جميع المؤهلات والتخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها نسبة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1300 جنيه، والأقصى 2700 جنيه، وذلك من خلال 17 شركة، وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، وبحضور وليد عبدالرحمن مدير المديرية، وعلي أبوالحسن وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وأكدت أنه بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة "حياة كريمة" انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.



وكلف الوزير، مدير المديرية بمتابعة مستوى الأجور بالملتقى بما يضمن "حياة كريمة" لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، وتبصيرهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، فضلا عن تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.



وأكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة" لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون لديه الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.