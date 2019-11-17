الليلة.. الباز يكشف "ماذا يحدث فى لبنان؟" بـ"90 دقيقة"

يستضيف الدكتور محمد الباز، اليوم، المحلل والمفكر السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، في حوار خاص ببرنامج "90 دقيقة"، يكشف آخر التطورات في الساحة اللبنانية وتفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة.



ويكشف المحلل والمفكر السياسي، لماذا رفض اللبنانيون محمد الصفدي رئيسًا للحكومة؟، وهل التظاهرات في لبنان مستمرة؟، وماذا يطلب المتظاهرون في لبنان؟، وتفاصيل جديدة عن الملف اللبناني، في الثامنة مساءً على شاشة "المحور".

