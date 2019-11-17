السفير الأمريكى الجديد يقدم أوراق اعتماده للخارجية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة عن وصول سفير الولايات المتحدة الجديد إلى مصر جوناثان كوهين، إلى القاهرة، حيث تقدّم السفير كوهين بأوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.



وكان السفير جوناثان كوهين قد حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.



وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابة في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.



وشغل السفير كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية اليورو آسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، شغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك، كما شغل أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار الشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.



والتحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتوالبوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.



وفي وقت سابق من حياته المهنية عمل كوهين منسقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.



وحصل السفيرچوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم إلتحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986؛ وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986. للسفير كوهين وزوجته ليديا كوهين ابنتان وقد نشأ في مدينه لاجونا بيتش، كاليفورنيا. يجيد السفير كوهين التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية. يهوى السفير كوهين ممارسة رياضة العدو والتزلج كما أنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.