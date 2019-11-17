فرص عمل جديدة بمصنع فى السادات
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:33 م
دعاء جابرطباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، عن توافر فرص عمل بمدينة السادات، بأحد مصانع الخضروات المجمّدة بالمدينة.
وتتضمن الوظائف المتاحة، مهندسى كهرباء، على أن يكون المتقدم لديه خبرة ٣ سنوات، وفنيى كهرباء، على أن يكون المتقدم لديه خبرة ٥ سنوات، وأمناء مخازن، على أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتين، وعمال مخازن، وسائقى كلارك.
وأوضحت أنه يتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية، فيما يعمل المصنع بنظام ثلاث ورديات، كما يحتاج المصنع لأفراد أمن، وذلك براتب يتخطى ٢٠٠٠ جنيه.
وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي خاص، وتأمين صحي حكومي، تأمين على الحياة، ومواصلات.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، يرجي التواصل من خلال رقم التليفون، ٠١٠٩٧٣٧٧٥٠١، وذلك للعمال والفنيين وسائقى الكلارك، فيما يتم إرسال الـCV من خلال الإيميل [email protected]، أو على الواتساب على نفس الرقم المذكور، وذلك للمهندسين وأمناء المخازن، أو التوجه لمقر المصنع، في مدينة السادات، المنطقة الصناعية الأولى، بجوار بنزينة الكهرباء.
وتتضمن الوظائف المتاحة، مهندسى كهرباء، على أن يكون المتقدم لديه خبرة ٣ سنوات، وفنيى كهرباء، على أن يكون المتقدم لديه خبرة ٥ سنوات، وأمناء مخازن، على أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتين، وعمال مخازن، وسائقى كلارك.
وأوضحت أنه يتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية، فيما يعمل المصنع بنظام ثلاث ورديات، كما يحتاج المصنع لأفراد أمن، وذلك براتب يتخطى ٢٠٠٠ جنيه.
وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي خاص، وتأمين صحي حكومي، تأمين على الحياة، ومواصلات.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، يرجي التواصل من خلال رقم التليفون، ٠١٠٩٧٣٧٧٥٠١، وذلك للعمال والفنيين وسائقى الكلارك، فيما يتم إرسال الـCV من خلال الإيميل [email protected]، أو على الواتساب على نفس الرقم المذكور، وذلك للمهندسين وأمناء المخازن، أو التوجه لمقر المصنع، في مدينة السادات، المنطقة الصناعية الأولى، بجوار بنزينة الكهرباء.