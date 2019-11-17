الوادى الجديد: تحصين 25 ألف طائر للوقاية من "الإنفلونزا"

أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، تحصين أكثر من 25 ألف طائر بمزارع الداخلة والخارجة وبلاط، للوقاية من مرض "إنفلونزا الطيور".



وقال الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة- في تصريح اليوم الأحد- إن القطاع البيطري أشرف على عمليات التحصين، وإن جميع نفقاته كانت من حساب أصحاب المزارع، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الندوات الإرشادية تتم حاليا بالوحدات والإدارات البيطرية بالمحافظة حول التقصي الوبائي لمرضى حمى الوادي المتصدع، وإنفلونزا الطيور، يشارك فيها المزارعون والمربون وأصحاب المشروعات الداجنة.