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السفير الفرنسى لدى مصر: قناة السويس لها قيمة اقتصادية كبرى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:27 م
جريدة الدستور
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قال سفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه: "إن قناة السويس تعتبر ركيزة العلاقات بين مصر وفرنسا، لأنها كانت يوما ما حلما بعيدا، حيث سخرت مصر في سبيلها أمة بأكملها، لهذا ظلت حاضرة في تاريخ مصر والعالم أجمع".. مشيرا إلى أن القناة تربط بين الشرق والغرب منذ 150عاما.

وأضاف روماتيه- في كلمته خلال احتفالية مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، اليوم الأحد، إن ذكرى افتتاح قناة السويس ستظل باقية في أذهان الفرنسيين والمصريين على حد سواء ونحن نفخر بأننا شاركنا في هذا الموضوع العظيم.. معربا عن شعوره بالفخر لتمثيل بلاده في مصر.

وتابع السفير الفرنسي: "إن قناة السويس لها قيمة اقتصادية واستراتيجية كبرى، ولا يمكن تصور مصر بدونها ".. مرددا في الختام عبارة (تحيا قناة السويس وتحيا مصر).

وبدوره.. قال رئيس جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس تيري شمبول: إن مشروع قناة السويس الجديدة الذي تحقق في عام واحد هو عمل عظيم شاهد على كفاءة مهندسي هيئة قناة السويس.

وأضاف شمبول: "إن هناك علاقات وثيقة تربطنا بقناة السويس".. لافتا إلى أنه عند افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر عام 1869 كانت الباخرة "إيجل" التي نقلت الإمبراطورة أوجيني وفرديناند ديليسبس على رأس السفن الأوروبية التي عبرت القناة، والتي أحدثت طفرة في عالم النقل بين الشرق، وأوروبا، وبين البحر الأحمر، والبحر المتوسط.

ونوه بأن مجموعة "إنجي" الفرنسية التي تقوم بالعديد من المشروعات في مصر، سواء في منطقة القناة الاقتصادية أو في القاهرة، قامت بإنجاز مشروع مزرعة الرياح بطاقة 250 ميجاوات في خليج السويس.

وقدم شمبول نموذجا مصغرا للسفينة "إيجل" لمتحف الإسماعيلية من أجل تعظيم دور التراث الوطني، ولتنمية العلاقات بين مصر وفرنسا الممتدة منذ افتتاح القناة الأولى.

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