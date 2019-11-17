ضبط 32 طن أسماك فاسدة في العبور

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت الجهود عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة - خلال 24 ساعة - أبرزها ضبط مسئول عن شركة للصناعات الخفيفة بدائرة قسم شرطة العبور بالقاهرة؛ لحيازته 32 طن و588 كيلو جرام من السلع الغذائية "أسماك - جمبري– عصائر– زيت طعام" بدون مستندات ومجهولة المصدر معبأة دخل تنكات وعبوات مدون عليها بيانات سهلة المحو والإزالة لتدوين بيانات أخرى تمهيدًا لطرحها بالأسواق.



كما تم ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم الوراق بالجيزة؛ لحيازته 122500 قطعة من السلع الغذائية "الكيك - الشيكولاتة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها معبأة داخل عبوات مدون عليها "أوَّلية" لإعادة تعبئتها ببيانات وهمية وطرحها للبيع للجمهور.