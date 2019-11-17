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عالم

المعارضة القطرية تحذر من مخطط الدوحة لاعتقال المشجعين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف - أمينة ذكي
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حذر المعارض القطري خالد الهيل، من مخطط الدوحة لاعتقال عدد من المشجعين بتهمة التجسس لصالح دول المقاطعة، مشيرًا إلى أن تشبث النظام القطري بتركيا يعد المشكلة الأكبر التي تعرقل إنهاء الأزمة الخليجية.

وكتب "الهيل" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "حصري ومن مصادر مطلعة اتجاه في جهاز أمن الدولة في قطر لاعتقال بعض المشجعين بتهمة التجسس والعمل لصالح الأجهزة الأمنية في الدول المقاطعة وقاموا بإعداد سيناريوهات أيضًا لذلك".

وأضاف: "أحذر الجميع من الوقوع في فخ تنظيم الحمدين الإجرامي وسيتم استخدامهم كآداة للتفاوض، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".

وفي وقت سابق قال المعارض القطري، إن المشكلة التي تواجه المصالحة هى تشبث النظام القطري بالنظام التركي الحاقد على دول الخليج، وتابع: "من مصادري الموثوقة، اتفقت المخابرات القطرية والتركية على افتعال أزمات مؤقتة إعلامية لحين انتهاء الاتفاق على آلية حل أزمة قطر، لكن كل شيء مرصود، لذا أنصح بإثبات حسن النية بالعمل الصادق".

يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عن دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.

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