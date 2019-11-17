القبض على "توربينى" جديد فى شبرا

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على توربيني جديد يستغل الأحداث ويدفعهم للتسول في منطقة شبرا مصر، والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، باستقطاب عاطل مقيم بالمنيا، الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بموقف أحمد حلمى بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبصحبته 3 أحداث، وبمواجهته اعترف باستغلالهم في التسول مستغلًا انفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم والتعدي عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض.



بسؤال المجني عليهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.