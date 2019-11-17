تفاصيل مرافعة مرتضى منصور فى محاكمة محمد راجح (فيديو)

قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا "شهيد الشهامة"، إن المستشار مرتضى منصور، لم يضف أي جديد، ولكن تمحورت مرافعته حول إظهار عيوب قانون الطفل، "وأنه ناشد المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ولكن لم يضف أي جديد حول المحاكمة".



وأضاف نصير، بعد المرافعة، التي انتهت قبل قليل، أن مرافعته هو شخصيا تناول فيها أن كل المتهمين مشتركون بالجريمة، وبناءً على توجيه النيابة تهمة التخويف والترهيب للمتهم، وأنه طالب المحكمة بأن تكون مدة العقاب من 15 إلى 20 عاما، وأن المتهمين قتلوا المجني عليه.



وأكد المحامي، "أن ذلك كان وفق خطة إجرامية مدبرة ضد المجني عليه، وأن كل المتهمين فاعلين رئيسين، ولكن نحن محكومين بنص المادة 80 لقانون".



وكانت مديرية أمن المنوفية أحاطت محكمة شبين الكوم بتعزيزات أمنية غير مسبوقة؛ منعا لإثارة الشغب والبلبلة أثناء المحاكمة.



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