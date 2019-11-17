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محافظات

أسيوط تناقش مشاكل المناطق الصناعية وإيجاد الحلول لها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:15 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد المهندس مدحت محمد، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة أسيوط، أهمية التعليم المزدوج والربط بين التعليم الفني والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك كأحد الأنظمة التعليمية التي أثبتت نجاحها في الدول المتقدمة وتأهيلهم لسوق العمل.

وطالب كل المستثمرين بالتنسيق مع التعليم الفني وتدريب مزيد من طلاب المدارس الفنية عمليًا، والمساهمة في تخريج الكوادر الفنية المدربة المتمكنة من المهن والقادرة على قيادة المستقبل في العديد من المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عبدالحكيم عبداللاه، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وإسماعيل أبوالليل، مدير هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير التعليم الفني بالمحافظة، وممثلي جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلي الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديري المناطق الصناعية، ووحدة شبكة معلومات المرافق GIS.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تحول بين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقتي الصفا وعرب العوامر مع الجهات المعنية وخاصة مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب، والعمل على تشغيلها في أقرب وقت ممكن وبالتنسيق مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والمستثمرين.

وتم التأكيد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية، لافتًا إلى أهمية تشجيع الاستثمارات والاستفادة من تلك المناطق الموجودة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030م.

كما ناقش الاجتماع طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات مختلفة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين منهم، وإنذارهم بسحب القطع منهم والاستفادة منها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملحوظات والمشكلات التي تواجه بعض المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة والعمل على وضع حلول لها.

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