حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد قوات الأمن بالغربية

نظمت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون بإدارات قوات الأمن بالغربية.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

