طبيب مصرى يحصد المركز الأول عالميًا فى العلاج الطبيعى

دكتور محمد الزغبي، أخصائي علاج طبيعي، حصل على المركز الأول بين أطباء العالم من 4 جنسيات في اختبار موليجان الدولي لتطوير مهارات أخصائيي العلاج اليدوي، تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمد الزغبي، وأدلى بتصريحات منها أن مهنة العلاج الطبيعي جيدة لكن معلومات الناس عنها ضئيلة وتنحصر فقط في المساج.



وأضاف خلال تصريحات خاصة للدستور: "في الحقيقة العلاج الطبيعى علم كبير، فيه كتب كثيرة جدًا، ومدارس للعلاج، وتشهد الفترة الأخيرة زيادة الوعي بين الناس عن أهميته، وضرورة أن يطبق عن طريق أخصائيين من خريجي كلية العلاج الطبيعي فقط، فالخريج هو الوحيد القادر على مساعدة المريض بطريقة علمية"، كما أشار إلى أنه يوجد دخلاء على المهنة يسيئون لها وينتحلون الصفة الطبيب دون وجه حق.

