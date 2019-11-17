غدًا.. "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية في الوادي الجديد

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنظيم قافلة طبية مجانية تشمل الكشف والعلاج على المرضى بقرية القصر وتوابعها، وذلك بالوحدة الصحية بالقرية، صباح غد الإثنين، تشمل القافلة التخصصات "أطفال- باطنة-عظام- أسنان".



يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي يقوم بها الحزب لخدمة المجتمع بمركز الداخلة، تحت رعاية محمد علي عبد الغني أمين الحزب بالمركز.



وتضم القافلة كلًا من: الدكتور أبوبكر محمود أبوبكر إخصائي الباطنة والقلب، والدكتور محمود عويس إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، وأحمد عبد الصبور إخصائي طب وجراحة العظام، والدكتورة الشيماء يحيي سنوسي إخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، حيث يبدأ الكشف من الساعة 8 صباحًا بمقر الوحدة الصحية بالقصر.