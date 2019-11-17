ضبط 21 طن خضروات مجمدة فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية - خلال حملاتهم لضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري - من ضبط مسئول ثلاجة لحفظ وتجميد الخضراوات بحيازته 21 طنًا و100 كيلو خضروات مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين، أكدت حيازة مسئول ثلاجة بدائرة قسم شرطة العامرية ثان غرب الإسكندرية، خضروات منتهية الصلاحية لطرحها بالأسواق مما يلحق الضرر بصحة المواطنين.



بعد تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الثلاجة وبتفتيشها تم ضبط 21 طنًا و100 كيلو خضروات مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية لطرحها بالأسواق.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة للتحقيق.