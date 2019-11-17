رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير "سوق العتبة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخى، وذلك بحضور وزيرى الأوقاف، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الجهات المعنية.



وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى، الذى كان سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطويره وإعادة تأهيله، عقب تعرضه لحريق خلال شهر يونيو الماضي، كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على إعادة الوجه الحضارى للسوق والمنطقة المحيطة، باعتباره أول سوق حضارية بالقاهرة الخديوية، تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، وتبلغ مساحته 5200 م2، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان.



وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير سوق العتبة، وكذا ما يتعلق بالحصر الشامل لكافة الانشطة والشاغلين لجميع المحال بالسوق، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى باستغلال الأرض الفضاء المجاورة للسوق، وذلك بالبدء فى بناء سوق بديل عليها، لتسكين شاغلى المحلات بسوق العتبة القديم، تمهيدًا للانتهاء من جميع أعمال تطوير السوق القديم بأكمله وعودته لرونقه وشكله التاريخى مع الحفاظ على واجهاته التاريخية وطرازه المعمارى الفريد، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية بوجه عام.