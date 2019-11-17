الآثار تنظم سلسلة ندوات تثقيفية حول الهوية المصرية

نظمت إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، سلسلة من الندوات الثقافية والأثرية والفنية لقاطني المنطقة، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي الأثري والثقافي لدى جموع الشعب المصري بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة.



وقال شريف فوزي، المنسق العام لشارع "المعز" بالقاهرة التاريخية، في تصريح اليوم الأحد، إن هذه الندوات وورش العمل عقدت بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة، وشملت ندوات حول الهوية المصرية، وعلاقتها التاريخية بإفريقيا، والممثلة في مصر الأزهر، ومصر الكنيسة، والآثار، والحضارة، ونهر النيل.



وأضاف أنه تم تنظيم ندوة "توعوية" حول كيفية الوقاية من أخطار الحريق، بالتعاون مع مؤسسة "أهل مصر للتنمية"، حيث استعرضت الندوة طرق الوقاية من حدوث الحرائق، والطرق التي يجب اتباعها عند حدوث حريق، والإسعافات الأولية التي يتم استخدامها عند الإصابة بالحروق.



وأوضح أنه تم كذلك تنظيم ندوة عن التغذية وعلاقتها بصحة الأُسرة، ألقتها مدير إدارة البرنامج بالجمعية المصرية لصحة المرأة، بالإضافة إلى ورشة "حكي" بعنوان "حكايات من قاهرة المعز".