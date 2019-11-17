قررت محكمة جنح مدينة نصر، رفع جلسة محاكمة زوجة شادي محمد لاعب الأهلي السابق و3 آخرين، بتهمة سرقة شقته، لإصدار القرار.



وتغيب عن حضور الجلسة لاعب الأهلي شادى محمد وزوجته المتهمة بسرقته، وحضر محامي المتهمين الذي طلب التأجيل للاطلاع.



كانت النيابة استمعت لأقوال شادى محمد، الذي اتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.



وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من نادي الأهلي والمنتخب، بالإضافة إلى وسام الجمهورية، من شقته عقب عودته من السفر.



تحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة اللاعب.