حالة الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية فى سيناء

أكد محافظ شمال سيناء استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى في مديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، وذلك لمواجهة الظروف الجوية وعدم استقرار الأحوال الجوية.



وشدد المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، على ضرورة التنسيق بين المديرية ومرفق الإسعاف وغرف العمليات وجميع الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة وسرعة التعامل معها، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة حتى تنتهي حالة التقلبات الجوية وتستقر الأوضاع في المحافظة.



وأصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.



من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، استمرار عناصر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات بالتعاون مع مجالس المدن ومتابعة أماكن تجمع المياه في مختلف الشوارع والميادين العامة وشفط مياه الأمطار، مؤكدا وجود 13 سيارة شفط جاهزة للعمل بالتعاون مع سيارات ومعدات مجالس المدن والجهات الأخرى.



وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في تلقي البلاغات والإخطارات والتوجيه بالتحرك إلى المناطق محل البلاغات، لمتابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.