كيف يمكن للولايات المتحدة الإطاحة بأردوغان فى 3 خطوات فقط؟

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدأ في خطوات سياسية جدية من أجل الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لما صرح به مسئول أمريكي كبير سابق.



وقال ديفيد فيلبس كبير المستشارين في وزارة الخارجية الأمريكية السابق ومدير برنامج بناء السلام والحقوق بجامعة كولومبيا "الزعيم التركي مستبد ويواصل ما يفعله منذ فترة طويلة، ومن غير المرجح أن تتحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن".



وتابع: "ترامب ضعيف ويمكن التلاعب به بسهولة، وأردوغان طاغية وله جرائم عديدة، ارتكبها ضد المدنيين السوريين مرة في عفرين العام الماضي والآن يقوم بمذبحة تركية ضد الأكراد".



وأضاف: "هناك نمط من الفظائع التي كانت قائمة لبعض الوقت، الجرائم التي يرتكبها مرتزقة الجيش السوري الحر باسمه هي مسؤولية أردوغان؛ الجيش السوري الحر تحت قيادة تركيا".



وكشف "فيلبس" الخطوات السياسية التي من شأنه الإطاحة بالحكومة التركية، حيث ينبغي أولًا أن تطالب واشنطن الأمم المتحدة أو أي هيئة مستقلة أخرى بمحاسبة أردوغان، فلا ينبغي أن يكون أردوغان في البيت الأبيض ولكن في لاهاي أمام قضاة محكمة العدل الدولية، لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها، فهناك العديد من الحقوقيين يجمعون الأدلة والبيانات عن جرائم حرب أردوغان في سوريا.



وتابع "ثانيًا، يتعين على الكونجرس المضي قدمًا في اتخاذ تدابير ضد تركيا من أجل شراء S-400 بموجب قانون خصوم أمريكا من خلال العقوبات ومشروع قانون العقوبات الثاني بسبب هجومها على سوريا، كلاهما يجب أن يتحرك للأمام تركيا لا تستجيب إلا للإكراه، تركيا الآن ليست صديقة للولايات المتحدة، والسبيل الوحيد لتغيير السلوك التركي هو أن تكون صارمًا مع أردوغان، ولا أعتقد أن ترامب لديه الشخصية القادرة على تحقيق ذلك".



وأضاف: "ستكون الخطوة الثالثة بالنسبة للولايات المتحدة هي إخراج أسلحتها النووية من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا".