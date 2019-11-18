مصطفى شعبان خارج حسابات رمضان 2020 المقبل

قرر الفنان مصطفى شعبان، أن يحصل على أجازة من السباق الرمضاني المقبل لعام 2020، وذلك لعدم توفر السيناريو الجيد الذي يطل من خلاله بشخصية جديدة ومختلفة لجمهوره.



وكان "شعبان" ضمن المرشحين لمسلسل "خالد ابن الوليد" ولكن لم يحدد موقفه منه حتى الآن، على تجسيد الشخصية، ويعكف المخرج رؤوف عبدالعزيز على التجهيزات الأخيرة للعمل والاستقرار على البطل لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة ليخوض به سبتق رمضان المقبل.



يذكر أن مصطفى شعبان حقق نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "أبوجبل"، وشاركه البطولة كل من دياب، نجلاء بدر، محمد على رزق، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".