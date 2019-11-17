الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى
القاهرة 17 27
شبين الكوم 18 26
طنطا 18 26
دمنهور 18 27
الإسكندرية 18 27
بلطيم 19 25
مطروح 15 25
السلوم 16 24
سيوة 13 25
بورسعيد 22 24
دمياط 21 24
الزقازيق 19 26
الإسماعيلية 18 27
السويس 18 27
العريش 17 26
رفح 15 25
رأس سدر 17 27
نخل 08 24
نويبع 21 26
طابا 19 25
كاترين 09 20
الطور 18 26
شرم الشيخ 22 27
الغردقة 20 28
مرسى علم 21 27
الفيوم 18 27
بني سويف 18 27
المنيا 15 26
أسيوط 14 27
سوهاج 16 27
قنا 16 28
الأقصر 15 28
أسوان 16 29
أبوسمبل 17 28
الوادي الجديد 17 28
شلاتين 20 27
أبورماد 20 27
حلايب 21 25
رأس حدربة 21 25.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسى يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف تفاصيل لأول مرة عن لقاء السيسى وأوباما فى 2014

منذ حوالي 8 ساعات

7 قواعد لعقاب الأطفال بدون صراخ أو ضرب

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

علماء يربطون "ضباب الدماغ" بالتهابات في الجسم

فيتامين "د" ومكملات "أوميجا 3" لا تمنع الالتهابات

دراسة تكشف صلة الأرق بأمراض القلب

باحثون يتوصلون إلى طريقة لمكافحة انتشار فيروس غرب النيل

الرئيس نيوز

السفير الأمريكى الجديد يصل القاهرة

لقاءات بقادة وسياسيين وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة الرئيس إلى ألمانيا

التنظيم والإدارة يقيم الاحتياجات التدريبية لـ 587 موظفا بالإسماعيلية

صحيفة عربية تثير الجدل بمقال للبرلماني السابق المختفي مصطفى النجار

منوعات

الصين تحذر من عواصف ثلجية قوية

تقرير: الجرائم الجنسية في اليابان لا يتم الإبلاغ عنها

إيطاليا تلزم المدارس بتدريس مشكلة تغير المناخ

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

كشكول

5 خطوات للتغلب على مضاعفات بلع طفلك لأقراص الدواء بالخطأ

تفاصيل صندوق "التعليم العالي" لدعم الباحثين والمبتكرين

"عطية" يوجه بسرعة تسجيل بيانات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوي

"تعليم القاهرة" تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة التغيرات المناخية

إسلام سياسي

استسلام 72 من عناصر داعش للقوات الأفغانية

محمود البتاكوشي الباحث في الشأن التركي: أردوغان هو حسن البنا العصر الحديث.. (حوار)

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

" نظرة إلى واقع اللغة العربية" بالثقافي الهولندي.. الخميس

"مخطوطات دير السريان" بكلية اللاهوت الإنجيلية.. الجمعة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

متحف تيت للفنون يجمع روائع البريطاني أوبري بيردسلي

صفحتنا ع الفيس بوك