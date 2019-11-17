ضبط 1005 مخالفات مرورية متنوعة في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ.



وأسفرت الحملات عن ضبط 1005 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق"، حيث تم ضبط 8 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 32 مخالفة دراجة نارية، و57 مخالفة انتظار خاطئ، و20 مخالفة سير دون تراخيص، و12 دون رخص قيادة، و8 دون رخص تسيير، و856 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.



ووجه مدير أمن كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.