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محافظات

المنيا تزيل 1993 حالة تعد على أملاك الدولة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة الرابعة عشرة من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي تستمر في الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ، أنه تمت إزالة واسترداد 216 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم السادس من الموجة، منها 207 حالات إزالة تعد بالبناء بمساحات 29666 مترا مربعا، و9 حالات إزالة زراعة على مساحة 21359 فدانا و7 قراريط، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 1993 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة، بالإضافة لجهات الولاية، من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على أذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.

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