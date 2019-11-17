"أهمية الرضاعة الطبيعية" ندوة بإعلام زفتى

نظم مركز إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "أهمية الرضاعة الطبيعية" بمقر قاعة المجمع الإعلامي، تحدثت في الندوة الدكتورة نجية أحمد الجوهري، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى زفتى العام، وقالت إن الرضاعة الطبيعية تزيد من العاطفة بين الأم والطفل وتساعد على التماسك الأسري، ولا تمثل عبئا اقتصاديا على الأسرة.



وأوضحت فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم ( تقي الأم من سرطان الثدي والمبيض، تساعد الرحم فى العودة إلى طبيعته بعد الولادة) وبالنسبة للطفل (تساعد على النمو العقلي والنفسي والجسمي وتحافظ على الجهاز الهضمي والتنفسي للطفل، كما تقي الطفل من الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب وأمراض السمنة، وتصلب الشرايين، فهو يمد جسم الطفل بالفيتامينات والأحماض الأمينية التي يحتاجها).



وأشارت إلى أن موانع الرضاعة الطبيعية إصابة الأم بمرض نفسي أو درن أو تسمم دم أو تعاطي الأم أدوية وعقاقير تؤثر على الطفل وتنتقل له في اللبن، وأوضحت عيوب الرضاعة الصناعية (تلوث اللبنــ إصابة الطفل بأمراض الجهاز التنفسي ـ إصابة الجهاز الهضمي بأمراض مثل الإسهال- الانتفاخ- الإمساك..)، وأكدت على ضرورة إرضاع الطفل بعد الولاد بنصف ساعة ولمدة ستة شهور، ولا يجب إعطاء الطفل أى مواد غذائية أخرى خلال الستة شهور الأولى.



شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية وبعض طالبات مدرسة التمريض، وأدارها أحمد عادل مجاهد، أخصائي أول إعلام، تحت إشراف محمد مصطفى عبده- مدير المجمع الإعلامي، وسمير خطاب مهنا- مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.