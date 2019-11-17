السفير الأمريكى الجديد يصل إلى القاهرة

وصل السفير الأمريكي الجديد جوناثان كوهين إلى القاهرة، مساء أمس السبت، كخطوة أولى لمستوى جديد للوفد الدبلوماسي الأمريكي بالقاهرة، والذي ترأسه قائمًا بالأعمال على مدى العامين الماضيين، بعد مغادرة آخر سفير للولايات المتحدة بمصر ستيفين بيكروفت عام 2017.



واستمرت المداولات حول السفير الجديد عدة أشهر، بعد أن أعلن البيت الأبيض، أبريل الماضي، عن تسمية السفير الجديد الذي كان حينها ممثلا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، كما كان مندوبًا لها في مجلس الأمن التابع لها، وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية، وأشرف على الشئون الأوروبية والأوراسية خلال الفترة من 2016 إلى 2018.



ومن بين المناصب الأخرى التي شغلها، نائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد، ونائبًا لرئيس البعثة للشئون السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس وكذلك في قبرص.