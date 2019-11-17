وصول "راجح" لمحكمة شبين الكوم (فيديو)

وصل الآن المتهم محمد أشرف راجح، والمتهمان الآخران، إلى محكمة شبين الكوم الكلية للأحداث، وسط تشديدات أمنية كبيرة.



واستمر الوقوف أمام القاعة 3 دقائق؛ لغلقها أمام المتهمين، في حالة من الترقب الأمني مع المحيطين بالمتهم الرئيسي والآخرين.



ويتواجد مرتضى منصور، المحامي، داخل قاعة محكمة شبين الكوم الكلية، للدفاع عن أسرة القتيل، مؤكدا خلال تصريحات صحفية أن الجلسة ستشهد مفاجآت، وأنه سيطعن على قانون الطفل.



وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية من مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء محمد ناجي، لمنع تجمهر المواطنين في المناطق المحيطة بالمحكمة، منعًا لاندساس العناصر الإرهابية التي من شأنها تعكير الصفو العام، وذلك عقب القبض على 22 شخصا أثناء المحاكمة الأولى، اندسوا وسط المتواجدين بتعليمات من الجماعات الإرهابية.