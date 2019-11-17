4 قضايا على طاولة قمة العشرين للشراكة مع إفريقيا

تنطلق في العاصمة الألمانية برلين، أعمال مبادرة قمة العشرين للشراكة مع إفريقيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره رئيسًا لمصر وكذلك رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ضمن قادة 12 دولة إفريقية، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.



اتفاقية التجارة الحرة

من المقرر أن تتناول مبادرة الشراكة الاطلاع على الخطة الإفريقية لإنشاء منطقة تجارة حرة لدعم التجارة بين الدول الإفريقية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن بدء سريان الاتفاقية بين الدول الإفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى نيامى عاصمة النيجر يوليو الماضي، والتي تهدف إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قارية لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى لها عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الإفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.



تغير المناخ

تعتبر الدول الإفريقية من أكثر الدول المتأثرة بتغير المناخ، فيما تعد دول العشرين من أكثر الدول الصناعية المتسببة في ذلك التلوث، وفي هذا الصدد، أكدت المستشارة الألمانية أنه على الدول الصناعية دعم التنمية الزراعية بإفريقيا.



ومن المقرر أن تتناول القمة نقل التكنولوجيات المناسبة، وبناء قدرات الدول الإفريقية وتعزيز قدرتها على زيادة المرونة والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.



أجندة 2063

قبيل انطلاق أعمال القمة، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا ودول العشرين ترغب في دعم الدول الإفريقية من خلال مبادرة الشراكة، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، في المقابل تلتزم الدول الإفريقية بنظام مالي ومصرفي أكثر شفافية، وهو ما يعد عاملًا أساسيًا للمستثمرين.



وبالإضافة إلى قمة الشراكة، فإن برلين سوف تستضيف أيضًا مؤتمرًا للمستثمرين، وهو المؤتمر الذي سيعرض فيه العديد من المشروعات الهامة على الجهات المانحة.



الهجرة غير الشرعية

تعد الهجرة غير الشرعية من الأسباب الرئيسية لإطلاق مبادرة الشراكة مع إفريقيا قبل ثلاثة أعوام، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية بما يمنعها من الدفع بمواطنيها لدول أوروبا.

وكان السفير الألماني بالقاهرة قد أكد في تصريحات صحفية أن مصر لديها برنامج "إعادة التوطين" يجري مع مصر والوكالات المتخصصة، سيتم بموجبه نقل 1600 لاجئ غير شرعي بمصر إلى ألمانيا وإعادة توطينهم هناك، مؤكدًا أن هذا البرنامج ناجح للغاية والتعاون مع مصر "طيب"، والمستفيدون منه النساء والأطفال بشكل كبير.