بالأسماء.. أعضاء اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ (صور)

تنشر "الدستور"، أول صور لأعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، بعد إعلان اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، أسماء الفائزين في الانتخابات.



وجاء تشكيل المجلس كما يلي:



■ الطالب محمد مصطفى سيد أحمد، كلية الطب البشري، رئيسا لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ.



■ الطالبة أسماء ناصر بركات، كلية التربية النوعية، نائبا لرئيس الاتحاد.



■ الطالب إيهاب محمود عبد الحليم، أمينا للجنة الأسر العليا.



■ الطالب عمر محمد نعيم، أمينا مساعدا للجنة الأسر العليا.



■ الطالب أحمد أشرف عبد القادر، أمينًا للجنة الرياضية العليا.



■ الطالب حسام عبد العاطي الشباسي، أمينًا مساعدًا للجنة الرياضية العليا.



■ الطالبة رنا عبد الحليم عكاشة، أمينا للجنة الثقافية العليا.



■ الطالب محمد رأفت النجار، أمينًا مساعدًا للجنة الثقافية العليا.



■ الطالبة إيمان عزت سلامة، أمينًا للجنة النشاط الفني العليا.



■ الطالب كيرلس محسن توفيق، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الفني العليا.



■ الطالب محمد عبده زهران، أمينًا للجنة الجوالة العليا.



■ الطالب محمد على جمعة، أمينًا مساعدًا للجنة الجوالة العليا.



■ الطالب بسام محمد وفا، أمينًا للجنة النشاط الاجتماعي العليا.



■ الطالبة نشوى مدحت بركات، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الاجتماعي العليا.



■ الطالب محمد قدري البسيوني، أمينًا للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.



■ الطالبة هبة محمد مطاوع، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.