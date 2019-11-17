الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. أعضاء اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
طباعة
تنشر "الدستور"، أول صور لأعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، بعد إعلان اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، أسماء الفائزين في الانتخابات.

وجاء تشكيل المجلس كما يلي:

■ الطالب محمد مصطفى سيد أحمد، كلية الطب البشري، رئيسا لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ.

■ الطالبة أسماء ناصر بركات، كلية التربية النوعية، نائبا لرئيس الاتحاد.

■ الطالب إيهاب محمود عبد الحليم، أمينا للجنة الأسر العليا.

■ الطالب عمر محمد نعيم، أمينا مساعدا للجنة الأسر العليا.

■ الطالب أحمد أشرف عبد القادر، أمينًا للجنة الرياضية العليا.

■ الطالب حسام عبد العاطي الشباسي، أمينًا مساعدًا للجنة الرياضية العليا.

■ الطالبة رنا عبد الحليم عكاشة، أمينا للجنة الثقافية العليا.

■ الطالب محمد رأفت النجار، أمينًا مساعدًا للجنة الثقافية العليا.

■ الطالبة إيمان عزت سلامة، أمينًا للجنة النشاط الفني العليا.

■ الطالب كيرلس محسن توفيق، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الفني العليا.

■ الطالب محمد عبده زهران، أمينًا للجنة الجوالة العليا.

■ الطالب محمد على جمعة، أمينًا مساعدًا للجنة الجوالة العليا.

■ الطالب بسام محمد وفا، أمينًا للجنة النشاط الاجتماعي العليا.

■ الطالبة نشوى مدحت بركات، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الاجتماعي العليا.

■ الطالب محمد قدري البسيوني، أمينًا للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.

■ الطالبة هبة محمد مطاوع، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسى يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بطريق سوهاج الصحراوى

منذ حوالي 23 ساعة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

علماء يربطون "ضباب الدماغ" بالتهابات في الجسم

فيتامين "د" ومكملات "أوميجا 3" لا تمنع الالتهابات

دراسة تكشف صلة الأرق بأمراض القلب

باحثون يتوصلون إلى طريقة لمكافحة انتشار فيروس غرب النيل

الرئيس نيوز

السفير الأمريكى الجديد يصل القاهرة

لقاءات بقادة وسياسيين وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة الرئيس إلى ألمانيا

التنظيم والإدارة يقيم الاحتياجات التدريبية لـ 587 موظفا بالإسماعيلية

صحيفة عربية تثير الجدل بمقال للبرلماني السابق المختفي مصطفى النجار

منوعات

الصين تحذر من عواصف ثلجية قوية

تقرير: الجرائم الجنسية في اليابان لا يتم الإبلاغ عنها

إيطاليا تلزم المدارس بتدريس مشكلة تغير المناخ

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

كشكول

5 خطوات للتغلب على مضاعفات بلع طفلك لأقراص الدواء بالخطأ

تفاصيل صندوق "التعليم العالي" لدعم الباحثين والمبتكرين

"عطية" يوجه بسرعة تسجيل بيانات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوي

"تعليم القاهرة" تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة التغيرات المناخية

إسلام سياسي

استسلام 72 من عناصر داعش للقوات الأفغانية

محمود البتاكوشي الباحث في الشأن التركي: أردوغان هو حسن البنا العصر الحديث.. (حوار)

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

" نظرة إلى واقع اللغة العربية" بالثقافي الهولندي.. الخميس

"مخطوطات دير السريان" بكلية اللاهوت الإنجيلية.. الجمعة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

متحف تيت للفنون يجمع روائع البريطاني أوبري بيردسلي

صفحتنا ع الفيس بوك