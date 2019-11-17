توصيل كابلات محطة الرفع بقرية الصعايدة في الأقصر

بدأت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بمدينة الزينية شمال الأقصر، تحت إشراف أشرف بدران، رئيس القرية، في تنفيذ أعمال توصيل الكابلات الخاصة بمحطات الرفع بقرية الصعايدة، وذلك لربطها بمحطة الصرف الصحي بالزينية بحري وقبلي، وصولا إلى محطة محولات بدران، وللتمهيد لبدء أعمال رصف الشارع.



وأوضح العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم البدء في أعمال توصيل الكابلات الخاصة بمحطات الرفع بقرية الصعايدة، وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر، وذلك لتيسير الحصول على خدمات الصرف الصحي المواطنين.



وأضاف الهواري أنه تم أيضا البدء في بناء السور الخاص بمحطة رفع الزينية بحري، تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وجار العمل على قدم وساق لتمهيد الشوارع بهذه المناطق لتنفيذ أعمال رصفها.