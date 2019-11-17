تعرف على دور قناة السويس الجديدة في تعزيز النمو الاقتصادي (فيديو)

وأشار "عفيفي"، إلى أن كل الدول تتسابق إلى أنها تحوز قدم وموضع لمشاريعها في المنطقة الاقتصادية الواعدة، لافتًا إلى أن هناك سبق ورؤية استراتيجية للدولة المصرية عقب الأزمة الاقتصادية الدولية الأخيرة، واستطاعت الدولة المصرية أن تعيد القناة إلى بؤرة الاهتمام.





قال الدكتور عصام عفيفي، إن قناة السويس منذ إنشائها وافتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل، وهي درة في جبين الدولة المصرية، وهذا أدى إلى زيادة تركيز الاستعمار على مصر مرورًا بالاحتلال الإنجليزي، ثم اتفاقية الجلاء وتأميمها من قبل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.وأضاف "عفيفي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن افتتاح قناة السويس الجديدة هدية للعالم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للربط بين الشرق والغرب، واختصار الوقت والنفقات، إضافة إلى أنها عنصر حيوي هام جدًا.