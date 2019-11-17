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مصر

اليوم.. عرض أخر الاتفاقيات السياحية مع بلغاريا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تعقد وزارة السياحة اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا على هامش لقاء وزيرة السياحة مع نظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا، التى تزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا.

وأكدت وزيرة السياحة، خلال اجتماع سابق لها مع نظيرتها البلغارية على هامش بورصة لندن السياحية على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، مؤكدة حرص الوزارة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع الدول والمؤسسات الدولية الذي يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

كما تم الاتفاق بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية على التعاون فى عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية في بلدانهما من خلال تبادل منهجي للمعرفة والخبرات ذات الصلة في هذا القطاع، وفقًا للقواعد والقوانين في كلا البلدين.

وكذلك تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذًا فى الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التي تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية البعيدة، مثل الصين الشعبية وجمهورية كوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين وذلك وفقا للقواعد والقوانين في كلا البلدين.

وستساهم مذكرة التفاهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون في قطاع السياحة بين البلدين، وتعزيز تدفقات الحركة السياحية من دول أخري على أساس شروط متفق عليها مسبقًا بعد التنسيق مع السلطات المختصة وكذا تبادل الخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع في قطاع السياحة وكذلك تبادل المعلومات حول الاستثمارات الممكنة التي يمكن أن تسهم في تطوير السوق السياحي وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تطوير المنتجات المتعلقة بالسياحة الثقافية، وتيسير إجراءات التأشيرة السياحية بين البلدين، علاوة على تبادل الخبرات ومبادرات بناء القدرات والمعلومات الأخرى ذات الصلة لتعزيز تنمية قطاع السياحة.

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