الإسكندرية: توجد 40% من الصناعات المصرية بالمدينة

أكد محافظ الإسكندرية أن الثغر مدينة تعمل في مجال البتروكيماويات، موضحا أنه توجد بها 40% من الصناعة المصرية.



وأشار إلى أن الإسكندرية مدينة السلام والحب، فهي المدينة الكزموبولاتينية التي ترحب بكل زائريها، مؤكدا أن الإسكندرية القديمة هي مدينة يونانية رومانية، حيث يشترك البلدان في تاريخ ثقافي كبير.



وأكد على عودة السياحة إلى الإسكندرية كسابق عهدها، موجها دعوة إلى عمدة تسالونيكى لزيارة الإسكندرية، قائلا: "إن مصر واليونان لديهما أرضا صلبة للانطلاق نحو التعاون في العديد من المجالات مستقبلا".



وأكد المحافظ أن الإسكندرية واليونان تتمتعان بعلاقات وطيدة تجمع البلدين، خاصة في التاريخ والثقافة، مضيفا أن البلدين لديهما مجالات للتعاون عديدة في المستقبل.



من جانبه توجه كريكادوس اليسثيريوس، عمدة مدينة ساسوس القبرصية، بالشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، قائلا: إن العلاقات المصرية اليونانية علاقات وطيدة، وتمتد من التاريخ إلى المستقبل، متطلعا إلى مزيد من التعاون في المستقبل.



جاء ذلك خلال استقبال محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، الفوج اليوناني المكون من 100 فرد، خلال زيارتهم محافظة الإسكندرية في إطار فعاليات منتدى التآخي بين اليونان ومصر.



وذلك في إطار مبادرة العودة إلى الجذور التي أطلقتها وزارة الهجرة المصرية في اتفاقية، ضمت كلا من: مصر واليونان وقبرص.



وكانت محافظة الإسكندرية قد استقبلت الشهر الماضي، أول رحلة بحرية للباخرة السياحية القبرصية القادمة من ميناء ليماسول القبرصي بعد توقف دام 10 سنوات، مما يعد حدثًا سياحيًا كبيرًا لمحافظة الإسكندرية، ومن شأنه أن يضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية.



وتستهدف محافظة الإسكندرية تنشيط السياحة، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، والترويج السياحي لهذا الحدث سوف يعمل على جذب المزيد من السائحين من قبرص واليونان إلى الإسكندرية وعودة السياحة إلى سابق عهدها.