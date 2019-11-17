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محافظات

تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ1394 مواطنا في سوهاج

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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أعلنت محافظة سوهاج تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1394 مواطنا من أهالي قريتي "الرويهب" بمركز المنشأة، و"البلابيش" بمركز دار السلام، وذلك من خلال قافلتين طبيتين نظمتهما مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القافلتين الطبيتين قاما بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القريتين والقرى المحيطة بالمجان، فضلًا عن تحويل عدد من المرضى إلى المستشفيات العامة والمركزية للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار "جميعة" إلى أن قافلة "البلابيش" ضمت تخصصات "باطنة، أسنان، رمد، جلدية، أطفال"، وقدمت الخدمة الطبية لـ850 مواطنا، بينما شملت قافلة "الرويهب" التخصصات الطبية "أنف وأذن، باطنة، جلدية، عظام، أطفال، رمد"، وقدمت الخدمة الطبية لـ544 مواطنا، لافتا إلى توفير جميع الأدوية اللازمة بالمجان، فضلًا عن إجراء التحاليل بجميع أنواعها ومنها تحليل دم وطفيليات، والكشف المبكر للضغط والسكر.

ولفت إلى تنظيم قافلة طبية ثالثة تقوم بأعمالها الآن بقرية الأحايوة قبلي بمركز أخميم، حيث بدأت أعمالها منذ أمس، وتستمر حتى اليوم الأحد في تخصصات "باطنة، أطفال، عظام، جلدية، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، نسا".

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