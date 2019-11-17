اليوم.. عمومية الفنادق تناقش التقرير السنوي و"النجمة الخضراء"

تناقش عمومية غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي، اليوم الأحد، تقريرها السنوي عن مجمل الأعمال تمهيدا لجمعيتها العمومية المزمع عقدها في ١٧ من الشهر الحالي، لعرض آخر التطورات فى عدة قضايا تخص الغرفة منها قضايا تدريب العاملين وتقسيط مديونيات الكهرباء بالنسبة للفنادق بعدد من المناطق السياحية وكذلك آخر تطورات برنامج «النجمة الخضراء».



وأصدرت الغرفة تقريرها السنوي الخاص بالموازنة العمومية لها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى والذى كشف عن زيادة فى الإيرادات وارتفاع فى الودائع المملوكة للغرفة بالبنوك حيث بلغ فائض العام الجارى 79 مليونا و121 ألف جنيه، بينما بلغ فائض العام الماضى 72 مليونا و400 ألف جنيه.



فيما حققت الغرفة إيرادات بقيمة 27 مليونا و559 ألفا مقابل 23 مليونا و873 ألف جنيه العام المالى المنصرم وبخصم 30% حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية و10% حصة رسوم عضوية الفنادق فى الاتحاد، و10% المحول للاحتياطى النظامى يصبح إجمالى الإيرادات 20 مليونا و899 ألفا منها مصروفات 17 مليونا و120 ألف جنيه، ويصبح فارق الإيرادات عن العام الماضى 3 ملايين و778 ألف جنيه.