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مصر

جامعة القاهرة تنظم ورشة عمل عن أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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افتتحت لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU- IACUC)، فعاليات ورشة عمل بعنوان "البرنامج الأكاديمي الدولي الثاني لعلوم الحيوانات المعملية" والتي تستمر فعالياتها حتى 21 نوفمبر الجاري بدار الضيافة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كل من الجمعية المصرية لتقدم بحوث الحيوان (EAARA)، وجامعة أوتراخت الهولندية، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والأساتذة من جامعتي القاهرة وأوتراخت، وبحضور وكلاء كلية العلوم، والدكتورة خديجة جعفر رئيس اللجنة.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة بحكم ريادتها تسابق الزمن في التنافسية العالمية وتسعى لرفع كفاءة صغار الباحثين وشباب العلماء بجامعة القاهرة خاصة، والجامعات ومراكز البحوث المصرية عامة، المعنيين بمجال التعامل مع الحيوانات في التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية في شتي مجالات البحث العلمي وتطبيقاته في إطار سعي الجامعة إلى التحول لجامعة من الجيل الثالث، وترسيخ مكانتها بين الجامعات الدولية.

ومن جانبها قالت الدكتورة خديجة جعفر رئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، إن أعمال الورشة تركز على التقنيات الأساسية التي يستخدمها الباحثون والعاملون في التعامل مع حيوانات التجارب في هذا المجال، وفقًا لتوصيات اتحاد جمعيات علوم الحيوان المعملية الأوروبية FELASA من الفئة B، وأضافت أن المتدربين يشاركون بشكل علمي وتطبيقي، بهدف إكسابهم المهارات التي تساهم في تحقيق أهداف الورشة التدريبية، وتؤهلهم للحصول على شهادة معتمدة دوليًا.

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