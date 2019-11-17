15 مايو: تطوير "جزيرة الترام" لتصبح واجهة حضارية

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تمت إعادة هيكلة وتطوير الجزيرة الوسطى الممتدة من المدخل الشمالي للمدينة بطول ٣ كم داخل المدينة "جزيرة الترام سابقا"، لتصبح واجهة حضارية مميزة ومحورًا للتنمية وجذب الاستثمار بالمدينة.



وأضاف همام، في بيان لوزارة الإسكان قبل قليل، أن تطوير الجزيرة، يأتي ذلك في ضوء الموقع المتميز لمدينة 15 مايو، وزيادة عوامل فرص الاستثمارات الواعدة بها، خاصة مع بداية استكمال تطوير ورفع كفاءة المجاورات من "١: ٢٤"، وتطوير عدة طرق ومحاور رئيسية بالمدينة، وكذا الالتزام بخطة تنمية وتطوير المدن العمرانية الجديدة ورفع كفاءتها وتحسين الوجه العمراني لمدن الجيل الأول.



فيما تشهد المدينة عددًا مكثفًا من الأعمال لاستعادة رونقها وجاهزيتها، لاستقبال أعداد أكثر من المتواجدة بشكل مستدام وفق خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ينفذها الجهاز.